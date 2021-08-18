Стефен Карри за один матч получает в три раза больше, чем суперзвёзды женской НБА за год

Разыгрывающий Стефен Карри, недавно заключивший четырёхлетний контракт с «Голден Стэйт Уорриорз» на $ 215 млн., получает в три раза больше, чем звёздные игроки женской НБА за целый календарный год.

Для сравнения, годовой доход таких статусных баскетболисток, как Елена Делле Донне, выступающая за «Вашингтон Мистикс», или Скайлар Диггинс-Смит из «Финикс Меркури» составляет приблизительно $ 221 тыс. Карри же лишь за один матч получает около $ 700 тыс.

Карри — первый баскетболист в истории НБА, который будет получать более $ 50 млн за сезон.



Ранее ассистент генерального менеджера «Голден Стэйт Уорриорз» Кирк Лэйкоб объяснил, почему клуб считает разумным продление контракта со Стефеном Карри на четыре года с соответствующей заработной платой.