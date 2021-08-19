УНИКС впервые в истории подписал итальянского игрока
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Разыгрывающий защитник Марко Списсу подписал контракт с УНИКСом.
«Впервые в истории клуба подписано соглашение с итальянским баскетболистом! Контракт рассчитан на текущий сезон с опцией продления на следующий», — говорится в сообщении пресс-службы казанской команды в «Твиттере».
Фото можно посмотреть на странице УНИКСа в «Твиттере».
В прошлом году Марко выступал в итальянском клубе «Динамо Сассари». В минувшем розыгрыше Серии А плеймейкер в среднем за матч набирал 13 очков, совершал 3,8 подбора и выполнял 5,5 передачи.
УНИКС в предстоящем сезоне выступит в Евролиге благодаря попаданию в финал Еврокубка-2020/21. Напомним, в самом конце июля клуб из Казани объявил о подписании контракта по схеме «1+1» с хорватским форвардом Марио Хезоньей.
Новость по темеУНИКС объявил о подписании Марио Хезоньи
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