Деннис Родман рассказал о своих текущих отношениях с Майклом Джорданом
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Член Зала славы, легендарный форвард Деннис Родман признался, что и сегодня поддерживает отношения с выдающимся игроком НБА Майклом Джорданом.
«У Майкла есть собственное поле для гольфа — немыслимо! Но пока он ещё не приглашал меня, хотя время от времени я с ним встречаюсь. Он все тот же Майкл, каким мы его всегда знали», — приводит слова Родмана WSVN.
Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд. В среднем за карьеру в лиге он набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и 5,3 передачи.
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