Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Деннис Родман рассказал о своих текущих отношениях с Майклом Джорданом

Деннис Родман рассказал о своих текущих отношениях с Майклом Джорданом
Комментарии

Член Зала славы, легендарный форвард Деннис Родман признался, что и сегодня поддерживает отношения с выдающимся игроком НБА Майклом Джорданом.

«У Майкла есть собственное поле для гольфа — немыслимо! Но пока он ещё не приглашал меня, хотя время от времени я с ним встречаюсь. Он все тот же Майкл, каким мы его всегда знали», — приводит слова Родмана WSVN.

Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд. В среднем за карьеру в лиге он набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и 5,3 передачи.

Новость по теме
Деннис Родман: удивлён, что дожил до 60 лет
Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021