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Чемпион НБА — о Дюранте и Грине: надо нести ответственность!

Чемпион НБА — о Дюранте и Грине: надо нести ответственность!
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Чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс», ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс прокомментировал обсуждение словесной перепалки между Дрэймондом Грином и Кевином Дюрантом, которая случилась в «Голден Стэйт Уорриорз» в 2018 году и стала причиной ухода Дюранта из клуба.

«Мне понравилось интервью. Но есть один момент — я сам играл со многими баскетболистами уровня Зала славы НБА, был во многих раздевалках. Между игроками возникают конфликты и драки. Вы обсуждаете это и двигаетесь дальше. Это часть процесса. Мне не понравилось то, что Дюрант и Грин сняли с себя ответственность. Будто перепалка была не между ними, а между кем-то другим.

Стив Керр получал по лицу от Джордана, а затем Майкл пасовал ему под победный бросок в финале. И это происходило в одном и том же сезоне. Если Дюрант и Грин ждали, что Керр и Боб Майерс разберутся с их противоречиями и сохранят коллектив, то они ошибались. Надо нести ответственность!», — цитирует Перкинса Fadeaway World.

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