Мэджик Джонсон: мои «Лейкерс» обыграли бы «Чикаго» Майкла Джордана в 1996 году

Легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон сопоставил по силе «Лейкерс» 1987 года с «Чикаго Буллз» периода 1996-го.
«Я бы сказал, что иногда «Буллз» уж слишком сильно полагались на Майкла Джордана. Я имею в виду, что если бы «Лейкерс» 87-го встречались с «Буллз» 96-го, каждый бы увидел, чем всё это закончилось. Доминировали бы точно мы. Вот у кого получилось бы остановить Карима (Абдул-Джаббара)?
В нашем арсенале было гораздо больше оружия. Конечно, Майкл мог бы набрать 50 очков, как он это делал в других матчах. Но мы бы позаботились о том, чтобы сдержать всех оставшихся игроков «Чикаго», — приводит слова Джонсона BN.
Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд. В среднем за карьеру в лиге он набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и 5,3 передачи.
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