3-кратный чемпион НБА выбрал лучшего одноклубника между Леброном Джеймсом и Стефеном Карри

Центровой «Финикс Санз», трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Джавэйл Макги рассказал, с кем из двух звёздных игроков НБА ему понравилось играть больше: с лидером «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом или со Стефеном Карри из «Голден Стэйт Уорриорз».

«Наверно, я бы остановил выбор на Леброне — в первый год моего выступления за «Лейкерс», – приводит слова Макги Bleacher Report.

Макги выступал за «Лейкерс» в течение двух сезонов, набирая в среднем за матч 9,4 очка и совершая 6,7 подбора.

Леброн является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006. Всего за сборную США он провёл 68 матчей. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд.