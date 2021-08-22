Чемпион НБА раскритиковал скандальную бегунью Ричардсон и нарвался на резкую реакцию
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Чемпион НБА, а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс высказался об одном из лидеров сборной США по лёгкой атлетике Ша’Карри Ричардсон. Перед Олимпиадой в Токио её уличили в нарушении антидопинговых правил, из-за чего она не смогла выступить на Играх на дистанции 100 м. В допинг-тесте девушки были обнаружены следы марихуаны.
В одном из недавних забегов на 100 метров в рамках Бриллиантовой лиги Ричардсон финишировала последней, что привлекло внимание Перкинса.
«Разве Ша’Карри не проиграла другим чернокожим женщинам? Помогите мне разобраться с этим вопросом», — написал Кендрик в своём «твиттере».
«У тебя есть дурная привычка унижать людей, особенно чернокожих женщин», — ответила Перкинсу репортёр Жасмин Стайлз.
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