«Барселона» подписала лидера «Жальгириса»
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Американский тяжёлый форвард Найджел Хэйс достиг договорённости о контракте с «Барселоной». Об этом сообщила пресс-служба каталонского клуба в официальном «твиттере». Речь идёт о соглашении сроком на один год.
Фотографию можно посмотреть на официальной странице «Барселоны» в «Твиттере».
В июне 2019 года Найджел перешёл в «Жальгирис». В минувшем сезоне Евролиги в составе литовской команды 26-летний американский баскетболист набирал в среднем за матч 9,5 очка, совершал 3,9 подбора и выполнял 1,2 передачи.
Ранее сообщалось, что интерес к Хэйсу проявляли «Олимпиакос», а также «Монако».
Напомним, в конце июля стало известно, что бывший защитник московского ЦСКА Янис Стрелниекс подписал контракт с «Жальгирисом».
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