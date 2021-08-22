«Барселона» подписала лидера «Жальгириса»

Американский тяжёлый форвард Найджел Хэйс достиг договорённости о контракте с «Барселоной». Об этом сообщила пресс-служба каталонского клуба в официальном «твиттере». Речь идёт о соглашении сроком на один год.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице «Барселоны» в «Твиттере».

В июне 2019 года Найджел перешёл в «Жальгирис». В минувшем сезоне Евролиги в составе литовской команды 26-летний американский баскетболист набирал в среднем за матч 9,5 очка, совершал 3,9 подбора и выполнял 1,2 передачи.

Ранее сообщалось, что интерес к Хэйсу проявляли «Олимпиакос», а также «Монако».

Напомним, в конце июля стало известно, что бывший защитник московского ЦСКА Янис Стрелниекс подписал контракт с «Жальгирисом».