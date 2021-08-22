Евгений Пашутин: достаточно времени получат все. В том числе, и вчерашняя молодёжь

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин рассказал о планах подготовки команды в Литве, куда она отправилась на сборы.
«Краснодарский этап предсезонки был с акцентом на физподготовку, чтобы ребята были функционально готовы уже непосредственно к баскетбольной работе. К ней мы и приступим в Литве. Сборы в Клайпеде посвятим тактической подготовке ребят, будем прививать нашу философию жёсткой защиты и быстрого перехода в нападение.
За 12 дней мы проведём 4 матча. В игровом режиме команда будет быстрее осваивать то, что мы даём. Сразу будут видны ошибки, над чем нужно работать. Именно через матчи будем прибавлять в командной химии, тактике. Победный дух будем прививать с первых игр. Достаточно времени на площадке получат все. В том числе, и вчерашняя молодёжь. Первый ознакомительный сезон во взрослом баскетболе они уже провели. Теперь с них такой же спрос, как и с опытных игроков.
Видим, как претворяется в жизнь философия привлечения воспитанников академии «Локо» в основную команду. Мы понимаем, что это непросто сделать – ведь это всего лишь двадцатилетние ребята. Но уверен, уже в этом году они смогут дать нам серьёзную помощь в ротации, и мы получим продуктивный симбиоз опыта и молодости», — приводит слова Пашутина пресс-служба «Локомотива-Кубань».
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