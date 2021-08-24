Чемпион НБА в составе «Лейкерс» завершил карьеру и стал тренером в другом клубе
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Форвард Джаред Дадли принял решение о завершении карьеры. В настоящее время он ведёт переговоры с «Даллас Маверикс» о получении должности ассистента в штабе Джейсона Кидда. Об этом на своей странице в «Твиттере» сообщил инсайдер Марк Штейн.
В минувшем сезоне НБА Дадли довольствовался ролью запасного «Лос-Анджелес Лейкерс». В среднем за матч он набирал 0,5 очка. Тем не менее периодически форвард напоминал о себе важными попаданиями. Например, в декабре его трёхочковый бросок в матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз» практически не оставил сопернику шансов на победу. На последней минуте матча Дадли увеличил отрыв «Лейкерс» при счёте 107:103.
В 2020 году вместе с «Лейкерс» Джаред стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации.
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