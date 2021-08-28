Шакил О'Нил назвал место Леброна Джеймса в списке величайших игроков всех времён

Легендарный игрок НБА, член Зала славы Шакил О’Нил поставил Леброна Джеймса на третье место в списке величайших баскетболистов всех времён.
«Мне не нравится эта тема для разговора, потому что я лично знаком с каждым из этих парней. Думаю, что план Леброна в том, чтобы обойти Карима Абдул-Джаббара. Если он сумеет обогнать Карима по очкам, то все разговоры о величайшем смолкнут.
У него есть четыре перстня. Если это не делает его величайшим, то я не понимаю, о чём мы говорим. Но в списке всегда будут Майкл Джордан, затем Коби Брайант, и, вероятно, после них Леброн Джеймс», — приводит слова Шакила О'Нила Essentially Sports.
Ранее О’Нил раскрыл причину, по которой он враждовал с другой суперзвездой «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайантом во времена совместных выступлений.
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