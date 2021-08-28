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61-летний Доминик Уилкинс забил данк

61-летний Доминик Уилкинс забил данк
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Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации Доминик Уилкинс забил данк. Отметим, что бросок сверху Доминик исполнил в возрасте 61 года.

61-летний Доминик Уилкинс забил данк:

Во время игровой карьеры Уилкинс был известен страстью к данкам — он не раз побежал в соответствующих конкурсах, а по окончании игровой карьеры приглашался уже в качестве судьи для оценки уровня исполнения бросков сверху действующими игроками НБА.

Доминик — один из самых доминирующих игроков НБА в 80-90-х годах. Форвард является многократным участником Матча звёзд. Доминик завоёвывал звание лучшего снайпера регулярного чемпионата. Кроме того, он занимает 14-е место в списке самых результативных игроков НБА в истории.

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