Совершающий громкие трансферы «Партизан» раскрыл бюджет

Президент «Партизана» Остоя Мияйлович поделился информацией о бюджете клуба. По его словам, его можно оценить примерно в € 6 миллионов.

«Я раскрываю бюджет «Партизана» после того, как были высказаны разного рода опасения. Расходы на старшую команду, молодежный состав, а также на тренерский штаб составляют приблизительно шесть миллионов евро. Это близко к бюджету последних двух сезонов.



Я не стану обсуждать контракты каждого игрока в отдельности. Это было бы несправедливо по отношению к баскетболистам и их семьям», – приводит слова Мияйловича 24sedam.



В это межсезонье «Партизан» возглавил самый титулованный тренер Европы Желько Обрадович. Кроме того, состав сербского клуба пополнился восемью игроками.