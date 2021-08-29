Совершающий громкие трансферы «Партизан» раскрыл бюджет
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Президент «Партизана» Остоя Мияйлович поделился информацией о бюджете клуба. По его словам, его можно оценить примерно в € 6 миллионов.
«Я раскрываю бюджет «Партизана» после того, как были высказаны разного рода опасения. Расходы на старшую команду, молодежный состав, а также на тренерский штаб составляют приблизительно шесть миллионов евро. Это близко к бюджету последних двух сезонов.
Я не стану обсуждать контракты каждого игрока в отдельности. Это было бы несправедливо по отношению к баскетболистам и их семьям», – приводит слова Мияйловича 24sedam.
В это межсезонье «Партизан» возглавил самый титулованный тренер Европы Желько Обрадович. Кроме того, состав сербского клуба пополнился восемью игроками.
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