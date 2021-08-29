Bleacher Report назвал 5 звёзд НБА, которые запросят обмен в ближайшем будущем

Аналитик Bleacher Report Энди Бэйли назвал пять игроков Национальной баскетбольной ассоциации, которые, вполне вероятно, запросят обмен в ближайшем будущем.
В этот список вошли тяжёлый форвард «Сакраменто Кингз» Марвин Багли, центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс, тяжёлый форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон, атакующий защитник «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил и разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард.
Отметим, что Уильямсон получил высокий рейтинг в новой версии видеоигры NBA 2K22 — 89. В топ-10 вошли: Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс», 96), Кевин Дюрант («Бруклин Нетс», 96), Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз», 96), Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс», 96), Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс», 95), Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс», 95), Никола Йокич («Денвер Наггетс», 95), Лука Дончич («Даллас Маверикс», 94), Джеймс Харден («Бруклин Нетс», 94), Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс», 94).
- 29 августа 2021
-
10:21
-
09:20
-
01:08
-
01:01
-
00:58
-
00:22
- 28 августа 2021
-
23:20
-
22:52
-
21:23
-
19:42
-
18:05
-
17:33
-
16:37
-
15:35
-
14:49
-
14:46
-
13:52
-
12:58
-
11:54
-
10:47
-
09:42
-
08:47
-
08:21
-
00:50
- 27 августа 2021
-
23:57
-
21:59
-
20:52
-
19:56
-
18:44
-
17:33
-
16:13
-
14:04
-
13:08
-
11:29
-
11:20