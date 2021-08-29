Bleacher Report назвал 5 звёзд НБА, которые запросят обмен в ближайшем будущем

Аналитик Bleacher Report Энди Бэйли назвал пять игроков Национальной баскетбольной ассоциации, которые, вполне вероятно, запросят обмен в ближайшем будущем.



В этот список вошли тяжёлый форвард «Сакраменто Кингз» Марвин Багли, центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс, тяжёлый форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон, атакующий защитник «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил и разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард.



Отметим, что Уильямсон получил высокий рейтинг в новой версии видеоигры NBA 2K22 — 89. В топ-10 вошли: Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс», 96), Кевин Дюрант («Бруклин Нетс», 96), Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз», 96), Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс», 96), Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс», 95), Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс», 95), Никола Йокич («Денвер Наггетс», 95), Лука Дончич («Даллас Маверикс», 94), Джеймс Харден («Бруклин Нетс», 94), Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс», 94).

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