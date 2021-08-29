Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Bleacher Report назвал 5 звёзд НБА, которые запросят обмен в ближайшем будущем

Bleacher Report назвал 5 звёзд НБА, которые запросят обмен в ближайшем будущем
Комментарии

Аналитик Bleacher Report Энди Бэйли назвал пять игроков Национальной баскетбольной ассоциации, которые, вполне вероятно, запросят обмен в ближайшем будущем.

В этот список вошли тяжёлый форвард «Сакраменто Кингз» Марвин Багли, центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс, тяжёлый форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон, атакующий защитник «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил и разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард.

Отметим, что Уильямсон получил высокий рейтинг в новой версии видеоигры NBA 2K22 — 89. В топ-10 вошли: Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс», 96), Кевин Дюрант («Бруклин Нетс», 96), Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз», 96), Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс», 96), Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс», 95), Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс», 95), Никола Йокич («Денвер Наггетс», 95), Лука Дончич («Даллас Маверикс», 94), Джеймс Харден («Бруклин Нетс», 94), Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс», 94).

Новость по теме
Лаури Маркканен прокомментировал подписание контракта на $ 67 млн с «Кливлендом»
Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021