Журналистка показала роскошный образ жизни Шакила О'Нила в Лас-Вегасе

Американская журналистка Ясима Бхатия написала статью про роскошную жизнь баскетболиста Шакила О'Нила в Лас-Вегасе.
«Похоже, у Шака есть какая-то глубокая связь с Вегасом. Как только он открыл свой магазин сэндвичей с курицей, он купил там очень дорогой дом. Наверное, легенда «Лейкерс» наслаждается жизнью в городе вечеринок, поскольку видео, на котором он путешествует по Вегасу, вызывает у поклонников благоговейный трепет перед его стилем жизни. Видимо, О'Нил не слишком много думает о деньгах и делает то, что ему заблагорассудится. От гаража на 17 машин, который просто переполнен шикарными автомобилями, и его любви к велосипедам, которые он часто заказывает, до покупки частного самолёта», — приводит слова Бхатии Essentially Sports.
Шакил О’Нил — олимпийский чемпион, чемпион мира 1994 года, четырёхкратный чемпион НБА. В 1996 году О’Нил был внесён в список 50 лучших игроков в истории НБА.
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