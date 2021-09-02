Ламаркус Олдридж получил разрешение возобновить карьеру и может перейти в «Бруклин»
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Тяжёлый форвард Ламаркус Олдридж прошёл все необходимые медицинские тесты и получил разрешение на возобновление карьеры, сообщает инсайдер Шамс Чарания на своей странице в «Твиттере».
Фаворитом на подписание 7-кратного участника Матча звёзд НБА является «Бруклин Нетс». 36-летний Олдридж завершил карьеру в апреле из-за сердечной аритмии. Последним клубом Олдриджа в НБА был «Бруклин», который подписал его после выкупа контракта с «Сан-Антонио Спёрс» после дедлайна. Олдридж сыграл 5 матчей за «Нетс», набирая в среднем 12,8 очка, 4,8 подбора, 2,2 блок-шота и 2,6 передачи за 26 минут.
В случае перехода в «Нетс» одним из конкурентов Олдриджа за игровое время будет 4-кратный участник Матча звёзд НБА 36-летний тяжёлый форвард Пол Миллсэп.
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