Ламаркус Олдридж получил разрешение возобновить карьеру и может перейти в «Бруклин»

Тяжёлый форвард Ламаркус Олдридж прошёл все необходимые медицинские тесты и получил разрешение на возобновление карьеры, сообщает инсайдер Шамс Чарания на своей странице в «Твиттере».



Фаворитом на подписание 7-кратного участника Матча звёзд НБА является «Бруклин Нетс». 36-летний Олдридж завершил карьеру в апреле из-за сердечной аритмии. Последним клубом Олдриджа в НБА был «Бруклин», который подписал его после выкупа контракта с «Сан-Антонио Спёрс» после дедлайна. Олдридж сыграл 5 матчей за «Нетс», набирая в среднем 12,8 очка, 4,8 подбора, 2,2 блок-шота и 2,6 передачи за 26 минут.

В случае перехода в «Нетс» одним из конкурентов Олдриджа за игровое время будет 4-кратный участник Матча звёзд НБА 36-летний тяжёлый форвард Пол Миллсэп.