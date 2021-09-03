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Родман рассказал, кого Фил Джексон считал лучшим игроком, которого когда-либо тренировал

Родман рассказал, кого Фил Джексон считал лучшим игроком, которого когда-либо тренировал
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Пятикратный чемпион НБА Деннис Родман рассказал, что лучшим игроком, которого когда-либо тренировал легендарный тренер Фил Джексон, был не Майкл Джордан, а он сам. По словам Родмана, Джексон сам сказал ему об этом.

«Фил назвал меня лучшим игроком, которого он когда-либо тренировал», — приводит слова Родмана Essentially Sports.

Родман и Джордан вместе выступали за «Чикаго Буллз», принеся команде три титула. До перехода в «Чикаго» Деннис завоевал два чемпионства в составе «Детройт Пистонс». Что касается Джордана, то всего на его счету шесть титулов, все они были завоёваны в составе «Чикаго».

Ранее другой легендарный игрок НБА Чарльз Баркли восхитился достижениями четырёхкратного чемпиона лиги Леброна Джеймса.

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