Деандре Джордан подпишет однолетний контракт с «Лейкерс»

Американский центровой Деандре Джордан в нынешнее межсезонье перейдёт в «Лос-Анджелес Лейкерс». Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Шэмс Чарания.

По информации источника, 33-летний центровой подпишет с «Лейкерс» однолетний контракт на $ 2,6 млн.

Ранее «Бруклин Нетс» обменял Джордана, четыре пика второго раунда драфта и наличные средства на сумму $ 5,78 млн в «Детройт Пистонс», получив взамен центрового Джалила Окафора и форварда Секу Думбия. Также отмечалось, что «Детройт» собирается выкупить контракт Джордана, который должен получить $ 20 млн за два года.

В минувшем сезоне Джордан сыграл в 57 матчах Национальной баскетбольной ассоциации, в среднем набирая по 7,5 очка, 7,5 подбора, 1,6 передачи.