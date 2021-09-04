Деандре Джордан подпишет однолетний контракт с «Лейкерс»
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Американский центровой Деандре Джордан в нынешнее межсезонье перейдёт в «Лос-Анджелес Лейкерс». Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Шэмс Чарания.
По информации источника, 33-летний центровой подпишет с «Лейкерс» однолетний контракт на $ 2,6 млн.
Ранее «Бруклин Нетс» обменял Джордана, четыре пика второго раунда драфта и наличные средства на сумму $ 5,78 млн в «Детройт Пистонс», получив взамен центрового Джалила Окафора и форварда Секу Думбия. Также отмечалось, что «Детройт» собирается выкупить контракт Джордана, который должен получить $ 20 млн за два года.
В минувшем сезоне Джордан сыграл в 57 матчах Национальной баскетбольной ассоциации, в среднем набирая по 7,5 очка, 7,5 подбора, 1,6 передачи.
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