Бену Симмонсу грозит штраф $ 1,3 млн за каждую пропущенную рабочую неделю

Ведущий и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст рассказал о крупных штрафах, которые грозят игроку «Филадельфии Сиксерс» Бену Симмонсу.
Напомним, Симмонс попросил руководство клуба об обмене. Сообщалось, что австралиец также заявил о намерении пропустить тренировочный лагерь команды.
«Если они захотят оштрафовать его, то за каждую неделю он может быть оштрафован примерно на $ 1,3 млн», — приводит слова Уиндхорста Clutch Points.
Ранее сообщалось, что Симмонс готов играть за любую из 29 команд, лишь бы это была не «Филадельфия»
Симмонс провалился в плей-офф-2021, где «Филадельфия» вылетела во втором раунде по итогам серии с «Атлантой Хоукс». Бен отказывался бросать из-за дуги и реализовал худшие в истории 34,2% штрафных за постсезон.
Средние показатели Симмонса в регулярном чемпионате сезона-2020/2021 составили 14,3 очка, 7,2 подбора и 6,9 передачи за 32,3 минуты на площадке при точности с игры 56%. За следующий сезон австралиец заработает $ 33 млн. Контракт Симмонса рассчитан до 2025 года.
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