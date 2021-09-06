Стефон Марбери назвал двух лучших игроков в истории НБА

Знаменитый баскетболист Стефон Марбери назвал Майкла Джордана и Коби Брайанта лучшими игроками в истории Национальной баскетбольной ассоциации. Также Марбери высоко оценил игру нападающего «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта, назвав его игровые навыки «уникальными».



«Разумеется, Коби Брайант и Майкл Джордан – два лучших баскетболиста в истории. Но я никогда не видел игрока, похожего на Дюранта. Этот парень уникален. Помню, как смотрел за Кевином, когда тот проводил свой первый матч за техасский колледж. Я позвонил брату и спросил: «Этого парня зовут Кевин Дюрант? Этот первокурсник не задержится в студентах». Никогда не видел, чтобы парень почти семи футов ростом обращался с мячом так, как это делал Дюрант. По факту могу сказать, что он умеет практически все, что должен делать разыгрывающий. А по-настоящему уникальным Дюранта делает его бросок», — цитирует Марбери Balldontstop.



Дюрант перешёл в «Бруклин» в 2019 году, но пропустил первый сезон из-за травмы ахилла. В сезоне-2020/2021 Кевин принял участие в 35 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем 26,9 очка, 7,1 подбора, 5,5 передачи, 0,7 перехвата и 1,3 блок-шота.

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