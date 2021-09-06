«Автодор» подписал одного из лучших блокирующих чемпионата Турции

Саратовский «Автодор» подписал контракт с 28-летним «большим» Грантом Джерреттом, ранее выступавшим в турецкой «Дарушафаке». 208-сантиметровый баскетболист поставил подпись под соглашением до конца сезона-2021/2022. Данным подписанием саратовский клуб завершил трансферную кампанию.



Грант Джерретт — воспитанник калифорнийского баскетбола. В 2013 году после сезона в NCAA за университет Аризоны он был задрафтован «Портлендом» под общим 40-м номером. После этого американец поиграл в Китае, Японии, Боснии и Германии, после чего переехал в «Дарушафаку». Там Джерретт набирал 13,2 очка, 5 подборов, 0,8 передачи и 0,7 блок-шота в Лиге чемпионов – 2020/21, а также 11,8 очка, 5,9 подбора, 1 передачу и 1,1 блок-шота за игру в чемпионате Турции.



«Грант — опытный игрок, игравший в Германии и Турции. Он умеет играть спиной к кольцу и при пик-н-ролле, при этом обладает дальним броском. Надеюсь, что Джерретт станет отличным дополнением к нашему составу и поможет достичь поставленных целей», — рассказал главный тренер «Автодора» Эмиль Райкович.



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