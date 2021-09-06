Крис Пол назвал самого одарённого скорера НБА

Разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол прокомментировал свою игру вместе с Джеймсом Харденом в «Хьюстон Рокетс». Пол выразил уверенность, что Харден — самый одарённый скорер НБА.



«Самым обидным для меня в Хьюстоне была травма, которую я получил в первом сезоне. Это было какое-то безумие, те годы размыты в моей памяти, потому что столько всего происходило. Но Джеймс Харден был хорош, реально очень хорош. Никто не может набирать очки так, как он. Харден невероятен, он уникально одарён. Я бы не променял свой опыт в «Хьюстоне» ни на что другое. Но тогда мне очень не хватало здоровья, вот это я бы поменял», — цитирует Пола Parlons-basket.com.



Ранее Расселл Уэстбрук сделал Джеймсу Хардену дорогой подарок на день рождения. 26 августу Хардену, сейчас выступающему за «Бруклин Нетс», исполнилось 32 года. Уэстбрук и Харден вместе выступали за два клуба.

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