Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Крис Пол назвал самого одарённого скорера НБА

Крис Пол назвал самого одарённого скорера НБА
Комментарии

Разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол прокомментировал свою игру вместе с Джеймсом Харденом в «Хьюстон Рокетс». Пол выразил уверенность, что Харден — самый одарённый скорер НБА.

«Самым обидным для меня в Хьюстоне была травма, которую я получил в первом сезоне. Это было какое-то безумие, те годы размыты в моей памяти, потому что столько всего происходило. Но Джеймс Харден был хорош, реально очень хорош. Никто не может набирать очки так, как он. Харден невероятен, он уникально одарён. Я бы не променял свой опыт в «Хьюстоне» ни на что другое. Но тогда мне очень не хватало здоровья, вот это я бы поменял», — цитирует Пола Parlons-basket.com.

Ранее Расселл Уэстбрук сделал Джеймсу Хардену дорогой подарок на день рождения. 26 августу Хардену, сейчас выступающему за «Бруклин Нетс», исполнилось 32 года. Уэстбрук и Харден вместе выступали за два клуба.

Новость по теме
Расселл Уэстбрук сделал Джеймсу Хардену дорогой подарок на день рождения
Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021