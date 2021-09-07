Эксперт назвал современного игрока, который больше всех приблизился к Майклу Джордану

Известный эксперт и телеведущий Скип Бейлесс прокомментировал высказывание Кайла Лоури, высоко оценившего умения форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Кавая Леонарда. Лоури также отметил, что, когда они играли вместе с Леонардом, тот старался постоянно брать на себя инициативу.



«Мне понравилось то, что сказал Лоури про Кавая. Не думаю, что Лоури или кто-либо ещё мог бы сказать что-то подобное о Леброне Джеймсе. И здесь я не имею в виду позиции данных игроков в рейтинге самых сильных за всю историю. «Торонто» с Каваем выиграли чемпионат! Поэтому вам лучше отдать мяч Леонарду и позволить ему решать исходы матчей.



Кавай больше всех приблизился к Майклу Джордану. Как мне кажется, с точки зрения броска со средней он даже лучше Коби Брайанта. Этот бросок, которым Джордан идеально владел во второй части карьеры, очень хорош и у Кавая», — приводит слова эксперта Clutch Points.

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