Сергей Базаревич: сборной России нужна перезагрузка

Возглавлявший сборную России с 2016 года Сергей Базаревич поделился своими представлениями о будущем российской национальной команды. Тренер отметил, что сборной России нужны перезагрузка и привлечение молодых игроков.



«Безусловно, сборной России нужна перезагрузка. И этим летом мы попытались привлечь двух молодых игроков. Многие говорили, что олимпийская квалификация — не тот турнир, на котором это следует делать. Но такой шаг был запланирован. Когда началась пандемия, я говорил, что перенос Олимпийских игр не должен сильно повлиять на сборную России. Увы, он повлиял — и в худшую сторону. Было бы куда лучше закончить олимпийский цикл в нормальные сроки.



Возможных сценариев развития событий много. Моё мнение — надо попытаться сделать перезагрузку максимально безболезненной. Порой трудно совместить эти задачи. Но, на мой взгляд, национальная сборная России не должна превратиться в юниорскую команду. Надо взять молодых ребят, которые способны играть ведущие роли, и дать им эту возможность. Но и опытных игроков не стоит списывать со счетов — при условии, что они желают участвовать в этом непростом процессе. Задачей нового тренера будет сделать процесс максимально эффективным и по возможности не очень болезненным. Но в этом состоит проблема любой перестройки. Во-первых, нельзя прийти и сразу совершить чудо. Во-вторых, любой новой команде требуется время. А в условиях сборной его катастрофически мало.



Мой контракт со сборной заканчивается. Мне было приятно и почётно возглавить сборную России. На мой взгляд, всё было отлично организовано, вся работа делалась профессионально. Но контракт закончен, и теперь все стороны должны принять какое-то решение. Желающих возглавить национальную команду всегда было немало, хотя в нынешней не самой простой ситуации не исключаю, что это не так. Но это всё равно очень почётно для любого тренера. Мы поговорили с Андреем Кириленко, он попросил меня сделать определённые вещи. Понимаю, что у РФБ будет определённый круг кандидатов. Почти наверняка среди них будет и моя фамилия. Сейчас же я взял время на раздумье — что необходимо сделать, готов ли я сделать то, о чём попросил президент РФБ», — цитирует Базаревича официальный сайт РФБ.

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