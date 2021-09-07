Карим Абдул-Джаббар выступил против нового закона в штате Техас

Член Зала славы Карим Абдул-Джаббар поделился мнением о законе, который хотят принять в штате Техас. Губернатор-республиканец Грег Эбботт готовится к подписанию указа, запрещающего аборты после шестой недели беременности. Предполагается, что за исполнением данного закона должны следить не только медицинские организации, но и сами граждане.



«Закон Техаса по борьбе с абортами поощряет граждан подавать в суд на любого, кто «помогает или поощряет» незаконную процедуру. Это превращает ваших соседей в правительственных шпионов. Возможно, стоит сменить название штата на «Стукачи», — написал баскетболист в «Твиттере».



Ранее Трей Янг повторил достижение Карима Абдул-Джаббара. Он стал лишь вторым игроком в истории лиги, которому удалось набрать 30 или более очков в каждой из его первых четырёх выездных встреч плей-офф в карьере.

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