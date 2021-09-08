Названа сумма выкупа контракта Майка Джеймса, которую ЦСКА не стали платить клубы НБА

Стала известна сумма выкупа контракта американского разыгрывающего Майка Джеймса, которую ЦСКА не стали платить клубы Национальной баскетбольной ассоциации. По сведениям «Спорт-экспресс», речь идёт о $ 600 000.



Джеймс завершал сезон-2020/2021 в составе клуба НБА «Бруклин Нетс». В настоящее время Майк выступает в товарищеских матчах за ЦСКА-2.



В сезоне-2020/2021 ЦСКА, защищавший титул в Евролиге, занял четвёртое место. В полуфинале московский клуб проиграл турецкому «Анадолу Эфес», а в матче за третье место — итальянскому «Милану». В регулярном чемпионате подопечные Димитриса Итудиса заняли второе место.



В Единой лиге ВТБ ЦСКА завоевал очередной титул. В финальной серии армейцы обыграли УНИКС со счётом 3-0, перед этим победив «Нижний Новгород» в четвертьфинале (2-1) и «Зенит» в полуфинале (3-1).