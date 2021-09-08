Самый дорогой баскетболист Европы отказался урезать зарплату на 25%
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Форвард «Барселоны» Никола Миротич не согласился урезать свою зарплату на 25 процентов. Как сообщает Mundo Deportivo, 30-летний баскетболист принял такое решение вместе с капитаном клуба Пьерре Ориолой.
Баскетбольная «Барселона» пытается урезать расходы на зарплату игроков из-за кризиса в футбольной «Барселоне». Ранее сообщалось, что все игроки сине-гранатовых согласились на снижение зарплаты во время пандемии коронавируса.
Миротич входит в топ-5 самых высокооплачиваемых игроков Евролиги. Он выступает за «Барселону» с 2019 года, переехав туда из Северной Америки. В НБА форвард защищал цвета «Чикаго», «Милуоки» и «Нью-Орлеана».
Ранее президентом профсоюза игроков Евролиги избрали игрока московского ЦСКА.
Новость по темеБаскетболист ЦСКА избран президентом профсоюза игроков Евролиги
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