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Самый дорогой баскетболист Европы отказался урезать зарплату на 25%

Самый дорогой баскетболист Европы отказался урезать зарплату на 25%
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Форвард «Барселоны» Никола Миротич не согласился урезать свою зарплату на 25 процентов. Как сообщает Mundo Deportivo, 30-летний баскетболист принял такое решение вместе с капитаном клуба Пьерре Ориолой.

Баскетбольная «Барселона» пытается урезать расходы на зарплату игроков из-за кризиса в футбольной «Барселоне». Ранее сообщалось, что все игроки сине-гранатовых согласились на снижение зарплаты во время пандемии коронавируса.

Миротич входит в топ-5 самых высокооплачиваемых игроков Евролиги. Он выступает за «Барселону» с 2019 года, переехав туда из Северной Америки. В НБА форвард защищал цвета «Чикаго», «Милуоки» и «Нью-Орлеана».

Ранее президентом профсоюза игроков Евролиги избрали игрока московского ЦСКА.

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