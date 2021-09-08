Баскетбольную сборную России может возглавить иностранный специалист

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился мнением о поисках нового главного тренера для сборной России. Функционер отметил, что национальная принадлежность кандидатов не должна иметь значения.
«Сборной нужен тот специалист, который сумеет воспользоваться игроками, находящимися в наличии. В нашей истории тренер Блатт сделал конструкцию, которая приносила результат много лет. Также высокие результаты были и у наших тренеров — Сергея Белова, Станислава Ерёмина. Но все меняется, и сейчас баскетбол требует другого отношения. Паспорт неважен, всё должно быть профессионально.
Тут не стоит говорить об уходе Базаревича, это всё-таки истечение срока контракта. Видимо, в очень ускоренном варианте будет рассмотрена концепция развития сборной, потому что игры национальной команды уже в ноябре. Думаю, задачу, которая была поставлена сборной, можно было выполнить, мне так кажется. Механизмы для этого были, все могло осуществиться. Нужно рассматривать как объективные, так и субъективные причины, это очень сложная история. Не получилось с отбором на Олимпиаду, но давайте посмотрим, почему не отобрались. 200 стран играют в баскетбол, и только 12 из них участвуют в Играх», — цитирует Кущенко «РИА Новости».
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