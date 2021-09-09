Понкрашов: задача Майка Джеймса — забрать максимум денег из сумасшедшего контракта с ЦСКА

Известный баскетболист Антон Понкрашов поделился мнением о ситуации с игроком ЦСКА Майком Джеймсом. Сейчас американский защитник тренируется со второй командой армейцев, но отказывается от разрыва действующего контракта.



«ЦСКА назначил Майку дату приезда в клуб и, может, надеялся, что он не приедет. И дальше вступили в переговоры. Понятно, что у Джеймса сумасшедший контракт, после которого можно завершить карьеру, и его задача — забрать максимум денег. Задача ЦСКА — найти компромисс и договориться.



Если ЦСКА не сможет ему ничего предложить, Джеймс будет играть в Суперлиге-1 за ЦСКА-2. Это факт. На игре с «Самарой» тренер ЦСКА-2 ему сказал, что не может его использовать всю игру. Джеймс ответил: «Не проблема, я сыграю столько, сколько нужно». И он будет это делать, потому что цифра контракта очень большая.



Вы подумайте, человек прошлый сезон заканчивал в НБА, а теперь сам приехал играть за ЦСКА-2. Не агента прислал разбираться, а сам приехал играть. Спортивные амбиции? Когда на кону почти $ 5 млн за два года, спортивные амбиции отходят на второй план. Да ещё и есть шанс выиграть Суперлигу», — рассказал Понкрашов в передаче «Дай мяч» на YouTube.