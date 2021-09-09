Понкрашов: задача Майка Джеймса — забрать максимум денег из сумасшедшего контракта с ЦСКА

Известный баскетболист Антон Понкрашов поделился мнением о ситуации с игроком ЦСКА Майком Джеймсом. Сейчас американский защитник тренируется со второй командой армейцев, но отказывается от разрыва действующего контракта.
«ЦСКА назначил Майку дату приезда в клуб и, может, надеялся, что он не приедет. И дальше вступили в переговоры. Понятно, что у Джеймса сумасшедший контракт, после которого можно завершить карьеру, и его задача — забрать максимум денег. Задача ЦСКА — найти компромисс и договориться.
Если ЦСКА не сможет ему ничего предложить, Джеймс будет играть в Суперлиге-1 за ЦСКА-2. Это факт. На игре с «Самарой» тренер ЦСКА-2 ему сказал, что не может его использовать всю игру. Джеймс ответил: «Не проблема, я сыграю столько, сколько нужно». И он будет это делать, потому что цифра контракта очень большая.
Вы подумайте, человек прошлый сезон заканчивал в НБА, а теперь сам приехал играть за ЦСКА-2. Не агента прислал разбираться, а сам приехал играть. Спортивные амбиции? Когда на кону почти $ 5 млн за два года, спортивные амбиции отходят на второй план. Да ещё и есть шанс выиграть Суперлигу», — рассказал Понкрашов в передаче «Дай мяч» на YouTube.
- 9 сентября 2021
-
00:50
- 8 сентября 2021
-
23:19
-
22:24
-
21:46
-
21:01
-
20:06
-
18:34
-
18:19
-
17:53
-
17:18
-
16:28
-
15:08
-
13:41
-
13:28
-
11:42
-
11:34
-
10:22
-
09:23
-
00:41
-
00:21
- 7 сентября 2021
-
23:25
-
21:47
-
20:03
-
18:54
-
17:51
-
17:00
-
16:34
-
15:46
-
15:04
-
14:42
-
13:20
-
11:07
-
10:33
-
10:02
-
00:54