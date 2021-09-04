Стремительное падение. Самый дорогой игрок ЦСКА сослан в молодёжную команду

Будущее защитника московского ЦСКА Майка Джеймса всё ещё находится в подвешенном состоянии. Судя по всему, игроку по сей день не удалось договориться с клубом об условиях досрочного расторжения контракта. Майк ничего постыдного в фактическом отсутствии работы не видит, но сейчас звёздный игрок вынужден коротать время во второй команде армейцев. Надежды на его возвращение в основной состав ЦСКА практически не осталось.

В марте, после конфликта с главным тренером ЦСКА Димитрисом Итудисом Джеймс со скандалом был отстранён от матчей армейцев. Позже он получил от клуба разрешение выступать в НБА и отправился доигрывать сезон в «Бруклин Нетс». Там он провёл 22 матча, однако летом предложения о продлении так и не получил. В конце августа защитник, ставший в НБА неограниченно свободным агентом, был вынужден вернуться в расположение ЦСКА. Тогда в клубе сообщили, что переговоры по расторжению соглашения с игроком продолжаются. При этом Джеймса не допустили до работы с основной командой.

Позже в ЦСКА приняли решение отправить Джеймса играть и тренироваться в дубль. Он вышел на площадку в товарищеском матче ЦСКА-2 с «Самарой», завершившемся поражением армейцев (52:62). Майк набрал 5 очков, 2 подбора и 2 блокшота.

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Сейчас команда готовится к выступлению в Суперлиге-1. Не исключено, что именно там Джеймс начнёт предстоящий сезон, если ему и ЦСКА не удастся вовремя прийти к консенсусу. Такой вот парадоксальный разброс – от плей-офф НБА до второго российского дивизиона всего за несколько месяцев. Кто бы мог подумать о подобном около года назад, когда ЦСКА рассматривала Джеймса как бесспорного лидера и продлевал с ним контракт на три года.

Джеймс, в свою очередь, продолжает заниматься любимым делом – активно вести «Твиттер». Никаких подробностей игрок в своих соцсетях не раскрывает, но охотно обсуждает с аудиторией сложившуюся ситуацию.

«Нет ничего позорного в том, что я всё ещё без работы. Слышал, что Китай в этом году закрыт для иностранных игроков. В НБА попасть трудно, там свободных мест не бывает. Сейчас многие хорошие люди находятся в ожидании. Я один из них», – написал вчера Джеймс.

Помимо прочего, на днях Майк оставил несколько неоднозначных «твитов». В двух сообщениях, где Джеймс процитировал песню популярной американской исполнительницы Лорин Хилл, его подписчики увидели скрытое послание к ЦСКА.

«Забавно, как деньги меняют ситуацию. Непонимание приводит к осложнениям».

«Всё могло бы быть так просто, но вы предпочитаете всё усложнять».

Если эти публикации на самом деле обращены к ЦСКА, то можно предположить, что стороны так и не продвинулись в переговорах. Деньги действительно влияют на ситуацию. Ни Джеймс, который «не готов делать скидки на свои услуги», ни ЦСКА, само собой, не хотят терять $ 5 млн. Именно эта сумма полагается американцу за оставшиеся два года по контракту. Что будут делать москвичи, всё ещё непонятно. Претендентов на игрока ни в Европе, ни в США, судя по всему, нет – так бы Джеймс давно рванул обратно в НБА. А возвращение в основной состав армейцев полностью исключено.

Сам Джеймс понимает, что два ближайших сезона могут стать последними в его карьере. Недавно защитник признался, что по истечении действующего контракта намерен закончить с баскетболом. Времени остаётся не так много, и провести его в Суперлиге Майку наверняка не хочется. Но пока он продолжает получать солидную зарплату в ЦСКА, являясь самым дорогим игроком команды наряду с Николой Милутиновым.

Майк никуда не торопится. А стоило бы. Да, ЦСКА попал в сложную ситуацию с контрактом Джеймса, но и сам игрок не в лучшем положении. На кону его репутация на финишном отрезке карьеры. Неужели американец согласится быть сосланным в молодёжку, лишь бы получит $ 5 млн в полном объёме? Межсезонье подходит к завершающей фазе, а решения проблемы с Джеймсом всё нет и нет. Настанет ли развязка до первых официальных матчей? Не факт, но какие-то сдвиги по Джеймсу и его положении в ЦСКА должны наконец-то случиться в самое ближайшее время.