Гилберт Аренас: Леброн Джеймс — самый тупой человек на свете

Трёхкратный участник Матча звёзд НБА Гилберт Аренас жёстко высказался по поводу звезды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Аренас презрительно высказался об умственных способностях Джеймса.
«Джеймс — самый тупой человек на свете. Вещи вроде «тако-вторников» полностью раскрывают личность Леброна. А то, что вы видите по телевизору — это образ Джеймса для мира», — сказал Аренас в своём подкасте.
Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006. Всего за сборную США он провёл 68 матчей. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд. С тех пор, как он был задрафтован в 2003 году, он заработал порядка $ 330 млн, получая официальный оклад, и около $ 700 млн в виде дохода от спонсорских соглашений, продажи различных товаров, а также за счёт медиа.
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