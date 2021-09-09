Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

ЦСКА обыграл «Зенит» на турнире в Греции

ЦСКА обыграл «Зенит» на турнире в Греции
Комментарии

Московский ЦСКА обыграл петербургский «Зенит» на предсезонном турнире в Греции, встреча завершилась со счётом 75:64 в пользу «армейцев». Лучшими по набранным очкам у ЦСКА стали Уилл Клайберн (18) и Джоэл Боломбой (10), в составе «Зенита» лидерами стали Джоэль Ллойд и Миндаугас Кузминскас (по 10 очков).

ЦСКА лидировал в счёте на протяжении практически всего матча, максимальный отрыв москвичей составлял 15 очков. В последние десять минут игры «Зенит» сумел немного сократить отставание.

В сезоне-2020/2021 ЦСКА, защищавший титул в Евролиге, занял четвёртое место. В полуфинале московский клуб проиграл турецкому «Анадолу Эфес», а в матче за третье место — итальянскому «Милану». В Единой лиге ВТБ ЦСКА завоевал очередной титул. В финальной серии армейцы обыграли УНИКС со счётом 3-0, перед этим победив «Нижний Новгород» в четвертьфинале (2-1) и «Зенит» в полуфинале (3-1).

Новость по теме
Гомельский ответил на вопрос, что ЦСКА делать с Майком Джеймсом
Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021