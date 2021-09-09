ЦСКА обыграл «Зенит» на турнире в Греции

Московский ЦСКА обыграл петербургский «Зенит» на предсезонном турнире в Греции, встреча завершилась со счётом 75:64 в пользу «армейцев». Лучшими по набранным очкам у ЦСКА стали Уилл Клайберн (18) и Джоэл Боломбой (10), в составе «Зенита» лидерами стали Джоэль Ллойд и Миндаугас Кузминскас (по 10 очков).



ЦСКА лидировал в счёте на протяжении практически всего матча, максимальный отрыв москвичей составлял 15 очков. В последние десять минут игры «Зенит» сумел немного сократить отставание.



В сезоне-2020/2021 ЦСКА, защищавший титул в Евролиге, занял четвёртое место. В полуфинале московский клуб проиграл турецкому «Анадолу Эфес», а в матче за третье место — итальянскому «Милану». В Единой лиге ВТБ ЦСКА завоевал очередной титул. В финальной серии армейцы обыграли УНИКС со счётом 3-0, перед этим победив «Нижний Новгород» в четвертьфинале (2-1) и «Зенит» в полуфинале (3-1).

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