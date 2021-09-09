Гомельский ответил на вопрос, что ЦСКА делать с Майком Джеймсом

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский поделился мыслями о ситуации вокруг игрока ЦСКА Майка Джеймса. Сейчас американский защитник тренируется со второй командой армейцев, но отказывается от разрыва действующего контракта.
«Новости о подписаниях игроков на сайте НБА встречаются ежедневно. Может быть, агенты Майка Джеймса и найдут ему команды, которая нуждается в его услугах. А что будет делать ЦСКА с этим «пассивом», я не знаю, Но рассчитываю на то, что Джеймса удастся пристроить в какую-нибудь команду», — написал Гомельский на своём сайте.
Джеймс завершал сезон-2020/2021 в составе клуба НБА «Бруклин Нетс». В настоящее время Майк выступает в товарищеских матчах за ЦСКА-2.
В сезоне-2020/2021 ЦСКА, защищавший титул в Евролиге, занял четвёртое место. В полуфинале московский клуб проиграл турецкому «Анадолу Эфес», а в матче за третье место — итальянскому «Милану». В регулярном чемпионате подопечные Димитриса Итудиса заняли второе место.
В Единой лиге ВТБ ЦСКА завоевал очередной титул. В финальной серии армейцы обыграли УНИКС со счётом 3-0, перед этим победив «Нижний Новгород» в четвертьфинале (2-1) и «Зенит» в полуфинале (3-1).
- 9 сентября 2021
-
16:55
-
15:44
-
14:46
-
13:57
-
12:46
-
12:08
-
11:50
-
10:45
-
09:22
-
07:45
-
00:50
- 8 сентября 2021
-
23:19
-
22:24
-
21:46
-
21:01
-
20:06
-
18:34
-
18:19
-
17:53
-
17:18
-
16:28
-
15:08
-
13:41
-
13:28
-
11:42
-
11:34
-
10:22
-
09:23
-
00:41
-
00:21
- 7 сентября 2021
-
23:25
-
21:47
-
20:03
-
18:54
-
17:51