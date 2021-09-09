Гомельский ответил на вопрос, что ЦСКА делать с Майком Джеймсом

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский поделился мыслями о ситуации вокруг игрока ЦСКА Майка Джеймса. Сейчас американский защитник тренируется со второй командой армейцев, но отказывается от разрыва действующего контракта.



«Новости о подписаниях игроков на сайте НБА встречаются ежедневно. Может быть, агенты Майка Джеймса и найдут ему команды, которая нуждается в его услугах. А что будет делать ЦСКА с этим «пассивом», я не знаю, Но рассчитываю на то, что Джеймса удастся пристроить в какую-нибудь команду», — написал Гомельский на своём сайте.



Джеймс завершал сезон-2020/2021 в составе клуба НБА «Бруклин Нетс». В настоящее время Майк выступает в товарищеских матчах за ЦСКА-2.



В сезоне-2020/2021 ЦСКА, защищавший титул в Евролиге, занял четвёртое место. В полуфинале московский клуб проиграл турецкому «Анадолу Эфес», а в матче за третье место — итальянскому «Милану». В регулярном чемпионате подопечные Димитриса Итудиса заняли второе место.



В Единой лиге ВТБ ЦСКА завоевал очередной титул. В финальной серии армейцы обыграли УНИКС со счётом 3-0, перед этим победив «Нижний Новгород» в четвертьфинале (2-1) и «Зенит» в полуфинале (3-1).