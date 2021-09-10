Дуайт Ховард показал результаты работы над трёхочковыми в межсезонье

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард разместил новое видео в своём «инстаграме», на котором показал результаты работы над трёхочковыми бросками, которые он достиг благодаря работе в это межсезонье.
Ховард показал результаты работы над трёхочковыми в межсезонье:
Ховард выступал за «Лейкерс» дважды — в сезонах-2012/2013 и 2019/2020, когда стал чемпионом НБА. Прошлый сезон Дуайт провел в «Филадельфии Сиксерс», набирая в среднем 7,0 очка и 8,4 подбора
В нынешнее межсезонье «Лос-Анджелес Лейкерс» стал самым возрастным клубом в истории Национальной баскетбольной ассоциации. Средний возраст игроков команды составляет почти 33 года — а именно 32,8 лет. В это межсезонье коллектив пополнили сразу шесть новичков, чей возраст достиг отметки в 32 года или больше.
В частности, защитнику Расселлу Уэстбруку 32 года, форвардам Кармело Энтони и Тревору Аризе 37 и 36 лет соответственно. Центровому Дуайту Ховарду 35, атакующим защитникам Уэйну Эллингтону 33, Кенту Бэйзмору 32. Лидеру клуба Леброну Джеймсу в декабре исполнится 37.
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