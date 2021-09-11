Пол Пирс уладил отношения с Рэем Алленом, с которым конфликтовал 9 лет

Известный экс-баскетболист НБА, 10-кратный участник Матча всех звёзд, MVP финала НБА 2008 года Пол Пирс помирился с членом Зала славы, двукратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации и 10-кратным участником Матча всех звёзд Рэем Алленом. Оба были в состоянии конфликта в течение последних девяти лет.



«Все хотят знать. Так вот — мы всегда будем братьями. В общем, если вам было интересно, теперь вы знаете», – сказал Пирс на видеозаписи, размещённой в «сториз» его «инстаграма».



Отношения Аллена с Пирсом, а также с некоторыми другими игроками «Бостон Селтикс» испортились в 2012 году, когда Рэй перешёл в «Майами Хит».



Аллен выигрывал чемпионат НБА в составе «Селтикс» в 2008 году и «Майами» в 2013-м. Защитник официально завершил спортивную карьеру 1 ноября 2016 года. В сентябре 2018 года его включили в Зал славы баскетбола имени Нейсмита.

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