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«Миннесота» подписала двух игроков на общую сумму $ 20 млн

«Миннесота» подписала двух игроков на общую сумму $ 20 млн
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Ограниченно свободный агент Джордан Маклафлин договорился с «Миннесотой Тимбервулвз» о новом контракте на $ 6,5 млн. Соглашение рассчитано на три года. Об этом, ссылаясь на источники, в своём «твиттере» рассказал инсайдер Джон Кравчински.

Кроме того, ограниченно свободный агент Джарред Вандербилт также заключил новый контракт с «Миннесотой» сроком на три года на сумму $ 13,8 млн. Эту новость у себя в «твиттере» сообщил инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, ссылаясь на агента баскетболиста.

Таким образом, «Миннесота» подписала двух игроков на общую сумму $ 20 млн.

В минувшем сезоне в среднем за матч Маклафлин набирал 5,0 очка, отдавал 3,8 передачи и совершал 2,1 подбора. Показатели Вандербилта — 5,4 очка, 5,8 подбора и 1,2 передачи.

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