Марк Газоль определился с новым клубом после ухода из «Лейкерс»

Испанский центровой Марк Газоль, ранее покинувший «Лос-Анджелес Лейкерс», продолжит карьеру в «Жироне». Об этом сообщает L’Esportiu de Catalunya.
По сведениям источника, о контракте может быть объявлено уже завтра, 13 сентября.
Отметим, что Газоль выступал за «Жирону» до отъезда в Национальную баскетбольную ассоциацию. В настоящее время команда выступает во втором дивизионе чемпионата Испании.
Марк является воспитанником «Барселоны», за которую играл с 2004 по 2006 год. С 2008 года выступал за океаном, в НБА он успел поиграть в таких командах, как «Мемфис Гриззлиз», «Торонто Рэпторс» и «Лос-Анджелес».
В минувшем регулярном чемпионате баскетболист принял участие в 52 матчах, набирая в них 5 очков, собирая 4,1 подбора, совершая 2,1 передачи и 1,1 блок-шота.
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