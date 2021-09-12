Руди Гобер сделал фото с Неймаром. Он выше его на 41 см

Центровой «Юты Джаз» и сборной Франции Руди Гобер сделал совместное фото с нападающим «Пари Сен-Жермен» Неймаром. Соответствующий снимок был размещён в официальном аккаунте «ПСЖ» в «Твиттере».

Фотографию можно посмотреть в официальном аккаунте «Пари Сен-Жермен» в «Твиттере».

Отметим, что рост Гобера составляет 216 см. Неймара он выше на 41 см — его рост 1,75 м.



В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации минувшего сезона Руди принял участие в 71 матче, забивая в среднем 14 очков. В розыгрыше плей-офф французский баскетболист провёл 11 встреч, в которых в среднем приносил своей команде те же 14 очков.



Ранее Неймар в шутливой форме ответил на претензии болельщиков, которые уличили его в лишнем весе.