Руди Гобер сделал фото с Неймаром. Он выше его на 41 см
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Центровой «Юты Джаз» и сборной Франции Руди Гобер сделал совместное фото с нападающим «Пари Сен-Жермен» Неймаром. Соответствующий снимок был размещён в официальном аккаунте «ПСЖ» в «Твиттере».
Фотографию можно посмотреть в официальном аккаунте «Пари Сен-Жермен» в «Твиттере».
Отметим, что рост Гобера составляет 216 см. Неймара он выше на 41 см — его рост 1,75 м.
В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации минувшего сезона Руди принял участие в 71 матче, забивая в среднем 14 очков. В розыгрыше плей-офф французский баскетболист провёл 11 встреч, в которых в среднем приносил своей команде те же 14 очков.
Ранее Неймар в шутливой форме ответил на претензии болельщиков, которые уличили его в лишнем весе.
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