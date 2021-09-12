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«Барселона» представила трёх капитанов на сезон-2021/2022

«Барселона» представила трёх капитанов на сезон-2021/2022
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Баскетбольная «Барселона» объявила в своём «твиттере», что в сезоне-2021/2022 у неё будут сразу три капитана. На данную роль выбраны Пьер Ориола, Кори Хиггинс и Никола Миротич.

Ранее «Барселона» обыграла «Валенсию» с разницей +19 и вышла в финал Суперкубка Испании. Каталонцы уже в первой четверти захватили преимущество в матче, поведя к первому перерыву со счётом 27:16. Во второй десятиминутке сильнее вновь оказались игроки «Барселоны» — к большому перерыву счёт на табло был 45:28 в пользу каталонского клуба.

В третьей четверти «Барселона» довела преимущество до 23 очков, фактически превратив заключительную четверть в формальность. В финальном игровом отрезке «Валенсия» отыграла четыре очка отставания, но на большее их не хватило. Итоговый счёт встречи — 87:68.

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