Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал крупную победу ЦСКА над «Олимпиакосом» (85:68) на предсезонном турнире. Специалист отметил, что его подопечные держали игру под полным контролем.



«Сегодня мы отлично начали встречу, а потом контролировали её ход до самого конца. Конечно, не обошлось и без спадов, но мы играли против «Олимпиакоса», очень изобретательной команды с прекрасным тренером. Несмотря на их камбэк, мы держали всё под контролем. Хотел бы отметить, что сегодня мы почти безупречно читали смены соперника и старались ими пользоваться. В целом хорошо понимали, как преодолеть различные вариации защиты «Олимпиакоса».



Три матча этого турнира помогли нам почувствовать, где мы сейчас находимся. Понятно, что наша команда ещё не до конца готова действовать на полных скоростях, но парни боролись, сражались и проявили уважение к игре. Доволен прогрессом, который мы показали после турнира в Санкт-Петербурге. Разумеется, к этому времени мы ещё не до конца готовы к сезону, но уже точно заложили основу, с которой можем работать дальше. Я говорю о ментальности, отдаче, борьбе за ничейные мячи. Поэтому сейчас я доволен, при этом мы реально оцениваем ситуацию. Фокусируемся на следующем матче — полуфинале Суперкубка Лиги ВТБ», — цитирует Итудиса официальный сайт ПБК ЦСКА.

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