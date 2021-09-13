Леброн Джеймс изображён сильно облысевшим в новой версии NBA 2K

Звезда Национальной баскетбольной ассоциации Леброн Джеймс регулярно подвергается насмешкам из-за проблем с волосами. Разработчики очередной версии баскетбольного симулятора NBA 2К тоже обратили внимание на волосяной покров Леброна, изобразив игрока серьёзно облысевшим.
Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006. Всего за сборную США он провёл 68 матчей. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд. С тех пор как он был задрафтован в 2003 году, он заработал порядка $ 330 млн, получая официальный оклад, и около $ 700 млн в виде дохода от спонсорских соглашений, продажи различных товаров, а также за счёт медиа.
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