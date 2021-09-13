Экс-игрок «Зенита» Уилл Томас определился с новым клубом

Бывший игрок баскетбольного «Зенита» Уилл Томас перешёл в клуб французской лиги «Монако». Как сообщается на официальном сайте клуба, 35-летний баскетболист поставил подпись под контрактом сроком на один сезон.



О решении руководства «Зенита» не продлевать контракт с 35-летним американцем стало известно 12 июля. Томас провёл в клубе из Санкт-Петербурга два года. В прошедшем сезоне Евролиги форвард появлялся на площадке в 39 матчах, набирая в среднем 9,3 очка, 4,9 подбора и 1,4 передачи.



В начале сентября Томас расторг соглашение с казанским УНИКСом, где провёл только полтора месяца и не провёл ни одного официального матча.



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