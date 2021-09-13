Экс-игрок «Зенита» Уилл Томас определился с новым клубом
Поделиться
Бывший игрок баскетбольного «Зенита» Уилл Томас перешёл в клуб французской лиги «Монако». Как сообщается на официальном сайте клуба, 35-летний баскетболист поставил подпись под контрактом сроком на один сезон.
О решении руководства «Зенита» не продлевать контракт с 35-летним американцем стало известно 12 июля. Томас провёл в клубе из Санкт-Петербурга два года. В прошедшем сезоне Евролиги форвард появлялся на площадке в 39 матчах, набирая в среднем 9,3 очка, 4,9 подбора и 1,4 передачи.
В начале сентября Томас расторг соглашение с казанским УНИКСом, где провёл только полтора месяца и не провёл ни одного официального матча.
Ранее ЦСКА выбрал новую трансферную цель после срыва перехода Кевина Пангоса.
Комментарии
- 13 сентября 2021
-
15:37
-
14:24
-
13:21
-
12:38
-
11:49
-
11:13
-
10:45
-
10:00
-
09:27
-
09:10
-
00:21
- 12 сентября 2021
-
23:26
-
22:40
-
22:25
-
21:39
-
21:23
-
20:26
-
19:46
-
19:35
-
18:53
-
16:38
-
15:36
-
14:55
-
14:21
-
13:13
-
11:48
-
10:37
-
09:46
-
09:14
-
07:45
-
00:58
-
00:31
- 11 сентября 2021
-
23:32
-
22:58
-
21:54
Партнерский контент