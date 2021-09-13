Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Экс-игрок «Зенита» Уилл Томас определился с новым клубом

Экс-игрок «Зенита» Уилл Томас определился с новым клубом
Комментарии

Бывший игрок баскетбольного «Зенита» Уилл Томас перешёл в клуб французской лиги «Монако». Как сообщается на официальном сайте клуба, 35-летний баскетболист поставил подпись под контрактом сроком на один сезон.

О решении руководства «Зенита» не продлевать контракт с 35-летним американцем стало известно 12 июля. Томас провёл в клубе из Санкт-Петербурга два года. В прошедшем сезоне Евролиги форвард появлялся на площадке в 39 матчах, набирая в среднем 9,3 очка, 4,9 подбора и 1,4 передачи.

В начале сентября Томас расторг соглашение с казанским УНИКСом, где провёл только полтора месяца и не провёл ни одного официального матча.

Ранее ЦСКА выбрал новую трансферную цель после срыва перехода Кевина Пангоса.

Новость по теме
ЦСКА выбрал новую трансферную цель после срыва перехода Кевина Пангоса
Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021