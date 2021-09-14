Джейлен Роуз объяснил, почему назвал Майкла Джордана переоценённым
Поделиться
Известный аналитик и бывший баскетболист Джейлен Роуз объяснил, почему во время одной из игр назвал легендарного Майкла Джордана переоценённым. Экс-баскетболист отметил, что подобные «уколы» были частью его характера.
«Просто часть меня, моего характера тогда заставляла меня думать, будто я принадлежу к лиге плохих парней. Но это было не так.
Конечно, Джордан не лучший баскетболист в истории, это я соврал. Он не просто лучший, он занимает весь топ-5 баскетбола. Два три-пита и выигранные финалы, звание MVP. Я могу вспомнить любую статистику, чтобы стало понятно — такого игрока больше никогда не будет. Майкл Джордан играл в собственной лиге, рядом с ним никого не было», — цитирует Роуза Essentially Sports.
Комментарии
- 14 сентября 2021
-
12:51
-
11:46
-
10:59
-
10:22
-
09:26
-
09:09
-
00:01
- 13 сентября 2021
-
22:48
-
21:44
-
20:53
-
19:47
-
18:56
-
17:21
-
16:56
-
16:01
-
15:37
-
14:24
-
13:21
-
12:38
-
11:49
-
11:13
-
10:45
-
10:00
-
09:27
-
09:10
-
00:21
- 12 сентября 2021
-
23:26
-
22:40
-
22:25
-
21:39
-
21:23
-
20:26
-
19:46
-
19:35
-
18:53
Партнерский контент