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Джейлен Роуз объяснил, почему назвал Майкла Джордана переоценённым

Джейлен Роуз объяснил, почему назвал Майкла Джордана переоценённым
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Известный аналитик и бывший баскетболист Джейлен Роуз объяснил, почему во время одной из игр назвал легендарного Майкла Джордана переоценённым. Экс-баскетболист отметил, что подобные «уколы» были частью его характера.

«Просто часть меня, моего характера тогда заставляла меня думать, будто я принадлежу к лиге плохих парней. Но это было не так.

Конечно, Джордан не лучший баскетболист в истории, это я соврал. Он не просто лучший, он занимает весь топ-5 баскетбола. Два три-пита и выигранные финалы, звание MVP. Я могу вспомнить любую статистику, чтобы стало понятно — такого игрока больше никогда не будет. Майкл Джордан играл в собственной лиге, рядом с ним никого не было», — цитирует Роуза Essentially Sports.

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