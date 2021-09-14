Баскетбольная сборная Литвы назначила нового главного тренера, им стал Казис Максвитис. Специалист будет совмещать работу в национальной команде с должностью наставника «Пармы-Париматч».
Максвитис работает в «Парме» с 2019 года. В сезоне-2019/2020 команда к моменту досрочной остановки чемпионата Единой лиги ВТБ находилась на пятой строчке. В прошедшем сезоне пермяки впервые в своей истории попали в плей-офф Лиги ВТБ и пробились в «Финал четырёх» Кубка ФИБА.
Напомним, «Парма» сменила название несколько дней назад, став «Пармой-Париматч». Международная букмекерская компания и российский клуб начали сотрудничество в сентябре 2020 года. Логотип спонсора представлен на игровых майках. Кроме этого, «Париматч» имеет право вовлекать болельщиков в совместные мероприятия и инициативы.
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