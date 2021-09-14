Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Сборная Литвы назначила нового главного тренера

Сборная Литвы назначила нового главного тренера
Комментарии

Баскетбольная сборная Литвы назначила нового главного тренера, им стал Казис Максвитис. Специалист будет совмещать работу в национальной команде с должностью наставника «Пармы-Париматч».

Максвитис работает в «Парме» с 2019 года. В сезоне-2019/2020 команда к моменту досрочной остановки чемпионата Единой лиги ВТБ находилась на пятой строчке. В прошедшем сезоне пермяки впервые в своей истории попали в плей-офф Лиги ВТБ и пробились в «Финал четырёх» Кубка ФИБА.

Напомним, «Парма» сменила название несколько дней назад, став «Пармой-Париматч». Международная букмекерская компания и российский клуб начали сотрудничество в сентябре 2020 года. Логотип спонсора представлен на игровых майках. Кроме этого, «Париматч» имеет право вовлекать болельщиков в совместные мероприятия и инициативы.

Новость по теме
ЦСКА разгромил «Парму» с разницей +36 на Кубке Кондрашина и Белова
Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021