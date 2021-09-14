Сборная Сербии уволила главного тренера
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Сборная Сербии отправила в отставку главного тренера Игора Кокошкова, о чём сообщила сербская баскетбольная федерация. Специалист возглавлял национальную команду с 2019 года, не сумев пробиться с ней на Олимпийские игры из-за неудачного квалификационного раунда.
В минувшем сезоне Кокошков руководил турецким клубом «Фенербахче», но его контракт выкупил «Даллас Старз». В команде НБА Кокошков будет работать ассистентом главного тренера.
За плечами специалиста большой опыт работы в Национальной баскетбольной ассоциации как раз в должности ассистента главного тренера. В течение одного сезона Игор возглавлял «Финикс Санз». Кроме того, в активе специалиста золото, которое он завоевал со сборной Словении на чемпионате Европы 2017 года.
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