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Расселл Уэстбрук сделал экстравагантную причёску в стиле Денниса Родмана

Расселл Уэстбрук сделал экстравагантную причёску в стиле Денниса Родмана
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Игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук посетил знаменитый бал Института костюма Met Gala. На мероприятии Расселл надел стильный синий наряд и перекрасил волосы, изобразив звёзды.

Фото можно посмотреть на странице officialnbabuzz в «Инстаграме».

Многие болельщики прокомментировали образ Уэстбрука, увидев в нём сходство с членом Зала славы, легендарным форвардом Деннисом Родманом, славившимся своим экстравагантным поведением:

«Вылитый Родман».
«Деннис Уэстбрук».
«Мне кажется, не стоило уподобляться Родману».
«Не забывайте, что раньше он фотографировался в юбке».

Уэстбрук – рекордсмен в истории НБА по числу трипл-даблов за карьеру (184) и обладатель награды MVP сезона-2016/2017. В прошлом сезоне в составе «Вашингтон Уизардс» Расселл провёл 65 матчей, набирая в среднем 22,2 очка, 11,7 передачи и 11,5 подбора.

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