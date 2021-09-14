Расселл Уэстбрук сделал экстравагантную причёску в стиле Денниса Родмана

Игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук посетил знаменитый бал Института костюма Met Gala. На мероприятии Расселл надел стильный синий наряд и перекрасил волосы, изобразив звёзды.

Фото можно посмотреть на странице officialnbabuzz в «Инстаграме».

Многие болельщики прокомментировали образ Уэстбрука, увидев в нём сходство с членом Зала славы, легендарным форвардом Деннисом Родманом, славившимся своим экстравагантным поведением:



«Вылитый Родман».

«Деннис Уэстбрук».

«Мне кажется, не стоило уподобляться Родману».

«Не забывайте, что раньше он фотографировался в юбке».



Уэстбрук – рекордсмен в истории НБА по числу трипл-даблов за карьеру (184) и обладатель награды MVP сезона-2016/2017. В прошлом сезоне в составе «Вашингтон Уизардс» Расселл провёл 65 матчей, набирая в среднем 22,2 очка, 11,7 передачи и 11,5 подбора.