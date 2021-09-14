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Источник: Тимофей Мозгов отказался от контракта на $ 500 тыс. за год в «Локомотиве-Кубань»

Источник: Тимофей Мозгов отказался от контракта на $ 500 тыс. за год в «Локомотиве-Кубань»
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Центровой сборной России Тимофей Мозгов отказался от перехода в «Локомотив-Кубань», сообщает «Спорт-экспресс». Краснодарский клуб предлагал Тимофею контракт приблизительно на $ 500 тыс. за сезон-2021/2022.

В минувшем сезоне Тимофей вернулся на площадку в составе «Химок», пропустив почти три года из-за операций на колене.

Мозгов выступал в НБА с 2010 года, в 2016-м стал чемпионом лиги в составе «Кливленд Кавальерс». Летом того же года Тимофей подписал 4-летний контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс» на сумму $ 64 млн. В 2017 году «Лейкерс» обменяли центрового в «Бруклин Нетс», который через сезон отправил его в «Орландо Мэджик». За клуб из Флориды Мозгов не сыграл ни одного матча из-за травмы колена, по окончании сезона-2018/2019 клуб отчислил баскетболиста. В июле 2019 года Мозгов подписал контракт с «Химками». В настоящее время находится в статусе свободного агента.

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