Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Барселона» продала молодого игрока в «Миннесоту»

«Барселона» продала молодого игрока в «Миннесоту»
Комментарии

Атакующий защитник баскетбольной «Барселоны» Леандро Больмаро переезжает в Национальную баскетбольную ассоциацию. Как сообщил в своём «твиттере» журналист Дэйн Мур, 21-летний аргентинец подпишет контракт новичка с клубом «Миннесота Тимбервулз».

По предварительной информации, «Барселона» получит за трансфер примерно $ 900 000, 750 из которых должна будет выплатить «Миннесота».

Аргентинец был выбран «Нью-Йорк Никс» на драфте НБА 2020 года под общим 23-м номером, но вскоре права на него обменяли в «Миннесоту».

В прошедшем сезоне чемпионата Испании 21-летний баскетболист набирал за матч 6,8 очка, делал 1,5 подбора и 1,9 передачи. Больмаро выступал в испанской лиге два года, ранее отыграв один сезон в чемпионате Аргентины.

«Барселона» разлагается изнутри. Крайним сделали самого дорогого баскетболиста команды «Барселона» разлагается изнутри. Крайним сделали самого дорогого баскетболиста команды
Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021