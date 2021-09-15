«Барселона» продала молодого игрока в «Миннесоту»
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Атакующий защитник баскетбольной «Барселоны» Леандро Больмаро переезжает в Национальную баскетбольную ассоциацию. Как сообщил в своём «твиттере» журналист Дэйн Мур, 21-летний аргентинец подпишет контракт новичка с клубом «Миннесота Тимбервулз».
По предварительной информации, «Барселона» получит за трансфер примерно $ 900 000, 750 из которых должна будет выплатить «Миннесота».
Аргентинец был выбран «Нью-Йорк Никс» на драфте НБА 2020 года под общим 23-м номером, но вскоре права на него обменяли в «Миннесоту».
В прошедшем сезоне чемпионата Испании 21-летний баскетболист набирал за матч 6,8 очка, делал 1,5 подбора и 1,9 передачи. Больмаро выступал в испанской лиге два года, ранее отыграв один сезон в чемпионате Аргентины.
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