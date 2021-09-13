«Барселона» разлагается изнутри. Крайним сделали самого дорогого баскетболиста команды

«Барселона» оказалась не в лучшем положении незадолго до старта нового сезона. Клуб испытывает серьёзные финансовые проблемы и пытается всеми возможными способами сократить статью расходов. Под удар попали множество игроков, с которыми в руководстве судорожно пытаются договориться о снижении зарплаты. И речь не только о футбольном коллективе, но и о баскетболистах. Среди них – лидер каталонской команды Никола Миротич.

Клуб действительно находится в крайне непростой ситуации. Зимой долговые обязательства «Барселоны» перевалили за миллиард евро, а уже в августе президент Жоан Лапорта назвал цифру в 1,35 млрд. За финансовый год клуб потерял 481 млн. При этом зарплатный фонд «Барселоны» превышает сумму всех её доходов. Ситуация по большей части касается футбольной команды, с которой и начали обсуждать снижение зарплат в первую очередь. Но теперь пришёл черёд поднять этот вопрос и среди баскетболистов.

Начать решили с капитанов команды – Кори Хиггинса, Пьера Ориолы и Николы Миротича. Хиггинсу выдали новый контракт на желаемых условиях – с 10-процентным сокращением зарплаты. Ориола, судя по всему, и без того получает весьма немного по европейским меркам. А вот Миротич остаётся самым высокооплачиваемым игроком в Евролиге. Даже несмотря на то, что по сравнению с предыдущим сезоном его зарплата снизилась примерно на 20%. По различным данным, в этом году Никола получит на руки $ 4-4,5 млн (по сравнению с $ 5,4 млн в прошлом году). Учитывая налог, сине-гранатовым он обойдётся почти в два раза дороже. В клубе попросили игрока снизить зарплату ещё на 25%, но получили отказ.

Миротич утверждает, что уже дважды шёл на финансовые уступки каталонскому клубу. Впервые – ещё в 2019-м, когда отказался от 50-миллионного контракта с «Ютой» ради перехода в «Барселону». Во второй раз Миротич пошёл навстречу «блаугране» прошлой осенью, когда продлил соглашение с клубом до 2025-го на новых условиях. Тогда каталонцы уже находились в непростой финансовой ситуации из-за пандемии коронавируса, и форвард согласился на снижение зарплаты. Теперь он считает, что уже достаточно помог сине-гранатовым.

При этом игрок хочет остаться в Барселоне, где на данный момент строит особняк стоимостью несколько миллионов евро. «Барса» также хочет удержать Миротича, но рабочие отношения рискуют разрушиться из-за желания клуба урезать зарплату. Учитывая, что у Николы на руках имеется действующий контракт, вариантов у клуба не так много.

Если переговоры не приведут к успеху, каталонцам так или иначе придётся выплатить лидеру команды положенную сумму. Но зарплатную ведомость сокращать всё же надо. И если не за счёт Миротича, то за счёт других игроков «Барселоны». Однако те, кто имеет куда более скромные контракты, с меньшей вероятностью пойдут клубу на уступки. Так что нынешняя ситуация в «Барсе» действительно непростая.

Начало сезона каталонцам далось тяжело. Не исключено, что ситуация с урезанием зарплаты косвенно повлияла на мотивацию баскетболистов. Подопечные Шарунаса Ясикявичюса в финальном матче за Суперкубок Испании уступил мадридскому «Реалу» (83:88). По ходу второй половины сине-гранатовые опережали принципиального соперника на 19 очков, но в четвёртой четверти растеряли всё преимущество и упустили победу. Миротич в том матче, кстати, не блистал – набрал всего 12 очков. Сезон стартует совсем скоро, и пока «Барселона» выглядит не особо убедительно. А теперь всё осложняется ещё и финансовым вопросом.

Как «Барселона» будет выкручиваться из сложившейся ситуации, пока неясно. Очевидно, что корень проблемы не в баскетбольном коллективе, а в непомерных тратах футбольного отдела, из-за которых, среди прочего, пришлось отпустить Лионеля Месси в «ПСЖ».



Одним сокращением зарплаты Миротича все неприятности «Барсы» не решить. К тому же, каталонцы сами выдали Николе контракт на нетипично большую для Европы сумму. Это было до пандемии коронавируса, которую никто не мог предсказать. Игрок уже один раз пошёл на сокращение, но всё равно даже на момент межсезонья-2019 подписание Миротича выглядело рискованным. Никола достаточно успешно выступал в НБА, но не был там суперзвездой, чтобы переплачивать ему более чем в два раза по сравнению с остальными суперзвёздами Евролиги.

К самому игроку вопросов нет. Есть контракт, который клуб должен выполнять. Уступки по зарплате Никола уже делал, и не может повторять это бесконечно. «Барселона» не выигрывала Евролигу с 2010 года. В прошлом сезоне команда впервые за 7 лет вышла в «Финал четырёх» и была близка к титулу, но уступила «Анадолу Эфесу» в финале. Состав «Барсы» по-прежнему выглядит чуть ли не лучшим в Евролиге, но чемпионство это совершенно не гарантирует.

Весь этот бардак в менеджменте сказывается на игроках и переносится на площадку. Особенно в ключевых матчах вроде Суперкубка против «Реала», когда «Барса» безвольно отдала победу. Не исключено, что нечто подобное случится и в Евролиге. «Барселона» разлагается изнутри — из-за бездарного управления всё ещё остаётся беспорядочной организацией, что явно на руку ЦСКА, «Анадолу Эфесу», «Реалу» и другим грандам Старого Света. В «блаугране» крайним решили сделать самого дорого игрока команды, но ни к чему хорошему это определённо не приведёт.