Никола Миротич назвал единственное, чего ему не хватает в Европе по сравнению с НБА

Звезда баскетбольной «Барселоны» Никола Миротич рассказал, чего ему не хватает в Европе по сравнению с НБА. Миротич отметил, что скучает по игре против лучших баскетболистов мира.
«Скучаю ли я по НБА? Могу сказать, что скучаю только по игре против лучших. С такими суперзвёздами, как Кевин Дюрант, Стефен Карри и Джеймс Харден. Я играл даже против Леброна Джеймса, не говоря уже про Энтони Дэвиса, Джимми Батлера и Деррика Роуза. Против этих парней всегда хочется играть. Но по всему остальному в НБА я не скучаю», — приводит слова Миротича Eurohoops.
Миротич входит в топ-5 самых высокооплачиваемых игроков Евролиги. Он выступает за «Барселону» с 2019 года, переехав туда из Северной Америки. В НБА форвард защищал цвета «Чикаго», «Милуоки» и «Нью-Орлеана».
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